Назван ключевой вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на предстоящей встрече в Москве обсудят, в каком виде будет существовать Украина после заключения мирного соглашения. Об этом NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Он напомнил, что от первоначального плана Трампа «не осталось и следа», однако ясно, что Россия «не отдаст ни Крым, ни новые территории». В то же время по другим вопросам могут быть «какие-то изменения», допустил Блохин. Москва никогда не пойдет на уступки в территориальном вопросе, констатировал эксперт.

Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

«Если они не принимают наши требования, тогда никакого диалога не будет. Потому что Крым и эти четыре территории — это наши железные требования. Главный вопрос — будущее Украины: в каком виде она будет существовать, какие войска будут размещены», — сказал Блохин.

1 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправляются в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.