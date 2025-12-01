Посольство России в Анкаре сообщило об усилении США давления на Турцию
Соединённые Штаты усиливают давление на Турцию из-за закупок российских нефти и газа.
Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Анкаре, отметив, что на Западе, где популярны «идеи неоколониализма», навязывание своей воли другим странам происходит «в порядке вещей».
При этом уточняется, что Москва и Анкара находятся в постоянном контакте по самому широкому спектру тем, включая и вопросы энергетического взаимодействия.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.