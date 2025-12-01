Соединённые Штаты усиливают давление на Турцию из-за закупок российских нефти и газа.

Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Анкаре, отметив, что на Западе, где популярны «идеи неоколониализма», навязывание своей воли другим странам происходит «в порядке вещей».

«Американская сторона неоднократно призывала Анкару сократить или вовсе прекратить энергетическое сотрудничество с Россией... Такие попытки ограничить сотрудничество России и Турции были и будут. Они носят все признаки нечестной конкуренции», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Москва и Анкара находятся в постоянном контакте по самому широкому спектру тем, включая и вопросы энергетического взаимодействия.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.