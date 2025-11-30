Сийярто помог переводчице Орбана в ходе встречи с Путиным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто помог переводчице главы правительства республики Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, это произошло в тот момент, когда переводчица плохо расслышала фразу главы российского государства о падении товарооборота между странами.

«...Подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — отметил Зарубин в своём Telegram-канале, комментируя кадры, сделанные во время встречи.

Орбан раскрыл, чем закончились переговоры с Путиным

О неточном переводе слов Путина во время его встречи с Орбаном в Москве ранее сообщил венгерский портал Telex.