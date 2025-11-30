Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана в ходе встречи с Путиным
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто помог переводчице главы правительства республики Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, это произошло в тот момент, когда переводчица плохо расслышала фразу главы российского государства о падении товарооборота между странами.
О неточном переводе слов Путина во время его встречи с Орбаном в Москве ранее сообщил венгерский портал Telex.