МИД Казахстана выразил Украине протест

МИД Казахстана осудил Украину за атаку инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Министерство выразило протест из-за того, что в результате атаки морских беспилотников был выведен из строя один из причалов, что серьезно осложнило погрузку нефти, транспортируемой из Казахстана в порт Новороссийска, на танкеры.

В МИД Казахстана отметили, что произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права.

«Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.

Реакции Киева пока не было. Казахстан принял решение экстренно перенаправить экспорт нефти по альтернативным маршрутам. Объемы нефти, которые идут через КТК — это 80% экспорта Казахстана. Очень маленькая их часть может быть перенаправлена, говорит политолог из Казахстана Марат Шибутов:

—Проблемой является то, что часть месторождений, которые подключены к КТК, технически не могут понижать добычу, то есть они фонтанные, оттуда очень сильное давление, и, соответственно, нефть сама идет. Хранилищ у нас нет, и единственный выход будет, если КТК остановится, это, получается, ограничить добычу там, где именно качают, а на фонтанах, наверное, придется сбрасывать на факел, если КТК остановится полностью. Ну тогда это будут десятки тысяч тонн нефти в день, это деньги горят просто и все, есть это сотни тысяч в час, миллионы в день.

— Можно ли представить себе, что это важнее, чем двусторонние отношения Украины и Казахстана?

— На самом деле, отношений фактически уже нет. И мне пока не очень понятно, что мы дальше будем делать. Ну у нас только недавно назначили посла, а посла несколько лет не было, пару лет не было. Плюс не забывайте, у нас торговля ограничена фактически до минимальных размеров, то есть ничего нет, транспортного сообщения нет.

— Могут ли какие-то особые меры предпринять для защиты и КТК?

— Мы можем, конечно, экономически воздействовать. Мы можем заблокировать все грузы украинские, которые идут, допустим, из Китая по сухопутным вещам. Мы можем разорвать дипломатические отношения, мы можем подать в какие-нибудь международные суды. Мы можем поставить вопрос на Генассамблее ООН, ввести санкции свои личные, страновые против украинской элиты. Мы можем конфисковать украинские предприятия на территории Казахстана и так далее. Ну, допустим, высылать каких-то украинских граждан с территории Казахстана идиотски, потому что к нам приезжают украинцы и русские с украинским гражданством.

Украина нашла замену Петру Врублевскому на посту посла Украины в Казахстане спустя 2,5 года. В начале апреля эту должность занял Виктор Майко. Причиной его отстранения с поста украинского посла в Казахстане стал скандал, когда летом 2022 года в сети появилось видео Врублевского, на котором он призывал к геноциду русских.

Судя по всему, Украина пытается поднять ставки в игре. Причины понятны. Идут достаточно активные переговоры между Россией и США по мирной сделке, напоминает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Очевидно, что давление очень серьезное оказывается на Украину, весьма активно развивается коррупционный скандал и явно под внешним влиянием, поэтому и Украина ищет какие-то ответные действия. Мы видим, что напряженность в Черном море растет, Украина пытается в целом усилить атаки на трубопроводную инфраструктуру и на портовую инфраструктуру, и на танкерный флот, пытаясь найти новые уязвимости у России. Но при этом такая тактика достаточно опасная, потому что ведь Украина традиционно продает образ жертвы в этом конфликте, а сейчас та же атака по танкерам — достаточно очевидное нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, то есть в этом плане Украина здесь выглядит не с лучшей стороны. Что касается Казахстана, то здесь тоже ситуация достаточно тонкая, потому что опять же вроде всегда Украина рассчитывает на поддержку большей части международного сообщества, а здесь получается, что наносятся удары по инфраструктуре, в использовании которой заинтересована другая страна — Казахстан. Казахстан выступил с достаточно резкими заявлениями, потому что у Казахстана вариантов-то нет других, если эти поставки будут остановлены, для Казахстана это очевидная проблема. В этой ситуации Украине довольно сложно будет рассчитывать на поддержку со стороны Казахстана, но экспортные сорта нефти Казахстана, которые на внешние рынки поставляются, в принципе это сорта, где действительно казахская нефть с российской нефтью объединяется, и для казахской стороны это основной источник экспорта нефти на внешнем рынке. Мы же прекрасно знаем, что те проекты по добые, которые реализуются на казахской территории, они реализуются международными консорциумами, там в основном американские компании, европейские компании, но американские, прежде всего, Chevron например. То есть в этом плане Украина, получается, бьет по Казахстану, по американским интересам, то есть на самом деле, с точки зрения нынешней диспозиции, когда Соединенные Штаты пытаются усадить Украину за стол переговоров и объяснить им, что существует определенная сделка и нужно с ней соглашаться, атаковать казахский экспорт, который на самом деле экспорт, в котором заинтересованы американские нефтяные мейджоры, ну далеко не самая лучшая идея. Опять же, если вспомнить, что Трамп, в отличие от предыдущей администрации, довольно близок к нефтяному лобби, постоянно общается с ними, принимает их в своем кабинете. То есть тут такое ощущение, что у Украины нет какого-то четко спланированного плана, но нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать, такого рода действия, вроде бы и повышающие ставки в этой игре, но на самом деле далеко неоднозначные, с точки зрения репутационных последствий для Украины, в том числе и в отношениях с Соединенными Штатами».

В пятницу и субботу в Черном море были атакованы два нефтяных танкера, которые шли в Новороссийск под флагами Гамбии. СМИ связывают эти танкеры с российским теневым флотом. Предполагается, что суда были подорваны с помощью мин или ударов беспилотников. «РБК-Украина» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что танкеры были атакованы морскими дронами и что это спецоперация СБУ.

МИД Турции выразил обеспокоенность из-за этих атак в своей экономической зоне, он заявил, что это создало серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды. Турецкие власти работают над тем, чтобы не допустить распространения военного конфликта на море.