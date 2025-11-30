Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Его слова приводит ТАСС.

Рубио раскрыл цель поездки Уиткоффа в Москву и подчеркнул, что Россия должна стать частью «уравнения» по Украине. По словам американского госсекретаря, именно для этого Уиткофф поедет в российскую столицу.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи содержательным и конструктивным.

Рубио прокомментировал переговоры по Украине вр Флориде

До этого президент Украины Владимир Зеленскийутвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала ушел в отставку.