Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

США хотят как можно скорее закрыть все спорные территориальные вопросы между Киевом и Москвой, чтобы уже во вторник передать план президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило издание Axios.

В материале сказано, что американские и украинские официальные лица должны провести переговоры в воскресенье, 30 ноября. Встреча делегаций двух стран состоятся в Майами.

Когда они обсудят территориальные вопросы, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер отправятся в Россию. В Москве они должны будут встретиться с Путиным и передать ему план по Украине.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна не пойдет на территориальные уступки. По его словам, украинский лидер не подпишет соответствующее соглашение.