Стало известно, кого примет в Москве Путин перед визитом в Индию

Песков подтвердил, что Путин примет Уиткоффа до того, как отправится в Индию
Президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника США Стивена Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1".
Журналист спросил представителя Кремля, действительно ли приезд Уиткоффа возможен в понедельник, вторник или среду, если в четверг российский лидер направляется в Индию.
"Методом дедукции вы правильно угадали", - сказал Песков.