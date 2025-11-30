В МИД России считают, что руководство ЕС «самоустранилось» от переговоров о мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что ранее об самоустранении Брюсселя говорили и представители администрации президента РФ, включая Юрия Ушакова.

«По-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров», — сказал Лавров.

По его словам, администрация ЕС сорвала все предыдущие договоренности, касающиеся мирного плана, и «все свои шансы не использовала.

Ранее в Совфеде заявили, что вместо мирного плана у ЕС имеется «только план бесконечной войны».