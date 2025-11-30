Позиции Владимира Зеленского и всего киевского режима постоянно ухудшаются, счет пошел на дни. Об этом в интервью ВГТРК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас Киев затягивает процесс мирного урегулирования. Одновременно позиции режима ухудшаются и на фронте, и внутри страны.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков.

Ранее бывший советник офиса Зеленского назвал сроки возможного наступления ВС РФ на Киев.