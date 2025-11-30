Захарова прокомментировала атаку ВСУ на терминал КТК

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Ее слова передает РИА Новости.

«Все уже понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности», — заявила Захарова в ходе общения с журналистами.

Также представитель МИД уточнила, что Россия проинформирует международные площадки о совершенном ВСУ теракте.

«Здесь сомнений даже нет», — подчеркнула она.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.

Газовую трубу повредили на территории Славянского НПЗ

Известно, что в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ персонал КТК и подрядчики не пострадали. Разлива нефти в Черное море не произошло. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.