Западным партнерам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты, рассказала журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в пятницу, 28 ноября, в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы танкеры «Каиро» и «Вират», следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска.

Кроме того, заметила дипломат, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением БЭК того же типа выведено из строя выносное причальное устройство «ВПУ-2», принадлежащее международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму».

«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — отметила Захарова.

По ее словам, МИД Казахстана выразил протест по поводу очередного, уже третьего по счету, акта агрессии в отношении «КТК». Турецкие партнеры, добавила она, выразили обеспокоенность атаками.

Дипломат подчеркнула, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине.

«Судя по всему, отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты», — разъяснила Захарова.

Представитель МИД констатировала, что власти продемонстрировали населению страны очередные иллюзорные «перемоги» на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ.