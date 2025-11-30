Захарова сравнила отставку Ермака со сбросом балласта на воздушном шаре
Отставка главы офиса Зеленского является «пиар-ходом киевского режима». Украинских чиновников надо судить не только как коррупционеров, но и как международных преступников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
В воскресенье Захарова пообщалась с журналистами и прокомментировала последние события в Киеве, где был отправлен в отставку глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Захарова полагает, что речь идет об «очередном пиар-ходе». Киевский режим «срезает мешок с песком, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился».
«А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить», — считает Захарова.
По ее словам, киевских чиновников надо судить не только за разворовывание денег украинцев, но и как международных преступников.