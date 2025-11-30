В Госдуме прокомментировали требование Европарламента вывести войска из Крыма

В Европарламенте (ЕП) произошел «сбой матрицы», там оказались неспособны адекватно воспринимать реальность, когда потребовали «вывести российские войска из Крыма и Донбасса». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Комментируя резолюцию ЕП, российский депутат иронично отметил, что там, «видимо, перегрелись».

«Видимо, в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность», — сказал Шеремет.

По его словам, жители Крыма и новых территорий, вернувшихся домой в Россию, не воспринимают агрессивные заявления Европарламента. Сейчас ЕС теряет репутацию, экономическое преимущество и попирает демократические ценности.

Ранее евродепутаты приняли резолюцию, касающуюся ситуации на Украине. В ней содержится требование о «выводе российских сил из Крыма и Донбасса».