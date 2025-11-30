Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что Европарламенту рано или поздно придется признать российский статус полуострова.

Накануне стало известно, что Европарламент принял резолюцию, в которую включил обещание никогда не признавать российскими Крым, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область.

Константинов подчеркнул, что Европарламент не обладает никакими правами, это прописано в уставе организации. Он добавил, что все заявления парламента — не более чем слова, которые не имеют отношения к реальной политике.

«Скажу просто: признают они российский статус Крыма и никуда не денутся. Не признают эти, признают другие. Впрочем, признание Европарламента в этой части вообще не требуется. Так что привет им из российского Крыма!» — подчеркнул политик.

Ранее издание The Telegraph сообщило о готовности Соединенных Штатов признать новые регионы России. По словам авторов статьи, Вашингтон пойдет на этот шаг вне зависимости от позиции Европы.