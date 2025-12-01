В Кремле отреагировали на атаку ВСУ на КТК

Факт атаки украинскими дронами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является вопиющим случаем, потому что объект имеет международное значение.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае [атака на КТК украинскими дронами] - это вопиющий случай, так как речь идет об объекте международного значения и с международным участием", - сказал Песков.

29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. Он не подлежит восстановлению. Среди персонала нет пострадавших, розлива нефти в Черном море не произошло.

Украина ответила на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске

После атаки Казахстан направил нефть по другим маршрутам. МИД республики выразил протест и заявил, что рассматривает атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с Украиной.