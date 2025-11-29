В Союзе Коморских Островов откроется посольство России

Правительство РФ приняло предложение министерства иностранных дел о создании в столице Союза Коморских островов в 2025 году российского посольства. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что диппредставительство откроется в городе Морони и будет иметь штатную численность работников. Создание и содержание посольства будет осуществляться за счет федерального бюджета.

В феврале этого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ собирается открыть дипломатические представительства в странах Африки. Он упомянул, что деятельность возобновят посольства в Нигере и Сьерра-Леоне. А в Южном Судане диппредставительство РФ появится впервые. Тогда же глава МИД сообщил о планах открыть посольства в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.

Союз Коморских Островов — государство на одноименных островах в Мозамбикском проливе Индийского океана. Там живут 918 тыс. чел. Большая часть населения относится к народности анталоатра. Она сложилась при смешении местного африканского населения с арабами и малагасийцами. На островах говорят на коморском, французском и арабском языках и исповедуют ислам. Страной управляет президент, которого избирают на пять лет во время всеобщего тайного голосования в один тур. Валюта страны — коморский франк.