Орбан раскрыл, чем закончились переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось обсудить ряд масштабных сделок. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что 28 ноября Виктор Орбан прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, консультации продлились четыре часа.

В венгерскую делегацию вошли около десяти человек, в том числе глава МИДа Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

«Сейчас из-за американских санкций россиянам приходится продавать многие свои активы за пределами России. Идёт большая международная гонка за то, кому и как их продать. И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трёх серьёзных крупных сделок», — отметил Орбан.

Премьер уточнил, что обсуждение конкретики по сделкам, в том числе между MOL и NIS, не входит в компетенции венгерского правительства.

«А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства», — пояснил глава кабмина.

Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил ранее, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в сербской NIS. Он добавил, что это могло бы решить проблемы компании, возникшие из-за санкций США.