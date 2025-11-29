Злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине на прошлых этапах, сейчас их подход не изменился, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, отказ от продолжения дипломатической работы по урегулированию ситуации на Украине ранее был навязан европейскими кураторами, передает ТАСС. В эфире телеканала ТВЦ Рябков заявил:

«Я полностью уверен, что по факту отказ от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы».

Дипломат напомнил о переговорах 2022 года и отметил, что тогда Россия и Украина были близки к договоренностям, однако «злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе». По его словам, эти события «повторяются» и сегодня. Рябков подчеркнул, что, несмотря на изменения ситуации на земле, политические подходы европейских стран к вопросу урегулирования «не поменялись».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью. США указали Евросоюзу на свой минимальный вклад в эти гарантии. Владимир Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве возможного гаранта безопасности на Украине.