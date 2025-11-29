Вызванная скандалом в Киеве неопределенность растет быстро, сложно делать прогнозы относительного того, что будет дальше.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN.

«Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет, и растет очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», — отметил представитель Кремля.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В Последнее время он возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.