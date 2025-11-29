Мирный план Дональда Трампа активно обсуждают во всем мире. Лидеры ЕС и главарь киевской хунты едва ли не ежедневно делают противоречивые заявления по этому поводу. Намекают, что в изначальном виде мирный план Трампа принят быть не может.

Что будет ожидать Россию и Украину, если представители киевской хунты откажутся от мира, «МК» рассказал именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

- Если мирный план принят не будет, то Трамп напрямую Зеленскому помогать не будет, а передаст этот токсичный актив с баланса США на баланс европейцев, - говорит Вассерман. – Это, по-видимому, совершенно не зависит о того, что при этом будет делать Зеленский и что языком Зеленского будут говорить европейцы.

По мнению политологов, если Трамп прекратит всяческую помощь Украине, то киевскому режиму грозит крах. Причем, уже в обозримом будущем.

- Понятно, что в этом случае финансирование террористической организации под названием Украина уменьшится, - объясняет эрудит. - Разведывательные данные будут поступать не напрямую, а через европейские структуры. А значит, гораздо медленнее.

По словам Трампа, в России, если мирный план Трампа сорвется, ничего экстраординарного не произойдет.