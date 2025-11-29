Расследование НАБУ «потопит» не только экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака, но и проложит цепочку до самого Владимира Зеленского, предположил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет «Газета.Ru».

Антикоррупционные ведомства Украины в начале ноября заявили о начале масштабной операции по вскрытию криминальных схем в энергетическом секторе.

В ходе расследования выяснилось, что в схемах были задействованы ключевые фигуры правительства Украины. Часть из них покинула страну, часть была отправлена в отставку.

«Молниеносная отставка Ермака лишь подтверждает сам факт, что у следователя НАБУ достаточное количество материалов, которые не просто потопят самого Ермака, но и проложат прямую цепочку к Зеленскому как центру коррупционных деяний киевского режима», — отметил Мирошник.

По его словам, украинский лидер в настоящее время «рубит концы» и и всячески попытается дистанцироваться от Ермака, «втайне обеспечив ему какой-то скорее всего золотой парашют».

Дипломат разъяснил, что отставка Ермака не повлияет на переговоры, поскольку все это время он выступал «разрушителем» мирного трека.