Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в декабре.

Он отметил, что в рамках эксперимента по въезду и выезду из России у мигрантов начнут собирать биометрические данные во всех пунктах пропуска с технической возможностью. Кроме того, условия получения медицинского полиса изменены: иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной помощью только после легальной работы в стране не менее пяти лет.

Володин также пояснил, что вступили в силу новые нормы, ужесточающие ответственность за преступления против РФ. Он подчеркнул, что за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено пожизненное наказание, отменены сроки давности по таким преступлениям, а уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. Эти меры направлены на защиту граждан, особенно детей, и повышение безопасности страны.

Кроме того, председатель Госдумы отметил в МАХ, что некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, получат статус социально ориентированных и смогут рассчитывать на государственную и муниципальную поддержку. По его словам, это касается помощи в реабилитации, социально-трудовой адаптации, переподготовке и психологической поддержке участников боевых действий и их семей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.