Кризис на Украине нужен Североатлантическому альянсу для противостояния с Россией.

Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Они готовились на протяжении довольно длительного периода к противостоянию и использовали кризис на Украине именно для этого», — отметил сенатор в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, именно поэтому НАТО так неохотно идёт на урегулирование украинского конфликта.

Ранее журнал Steigan писал, что НАТО ждёт скорая политическая смерть.

Российский посол в Бельгии Денис Гончар отмечал, что действия альянса привели евроатлантическую безопасность к банкротству.