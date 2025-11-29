Сенатор Карасин: украинский кризис используется НАТО для конфликта с Россией
Кризис на Украине нужен Североатлантическому альянсу для противостояния с Россией.
Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, именно поэтому НАТО так неохотно идёт на урегулирование украинского конфликта.
Ранее журнал Steigan писал, что НАТО ждёт скорая политическая смерть.
Российский посол в Бельгии Денис Гончар отмечал, что действия альянса привели евроатлантическую безопасность к банкротству.