В России назвали трех самых враждебных к стране западных политиков

Lenta.ru

Враждебность западных политиков стоит оценивать по совокупности их высказываний в адрес России, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

В России назвали трех самых враждебных к стране западных политиков
© РИА Новости

Парламентарий считает, что в тройку наиболее враждебно настроенных к России политиков входят глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон.

Запад в панике: Россия нацелилась на победу без войны

«Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому все-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас. Но, наверное, эти женщины — фон дер Ляйен и Каллас затмили всех. Чаще попадается от них именно негатив. Или какие-то странные предложения даже в мирном урегулировании», — считает Журова.

Ранее депутат Журова заявила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воинственно настроена и пытается накалить обстановку, вместо того чтобы заниматься мирным урегулированием. По ее мнению, она намеренно не обращает внимания на другие конфликты недавнего времени, которые повлекли за собой изменение территорий государств.

промо изображение