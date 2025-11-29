Сотрудничество между Россией, Украиной и Америкой может стать ключом к процветанию всех сторони предотвратить будущие конфликты. О том, какие интересы у Вашингтона в отношении Москвы рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«Если мы сделаем все это, и все будут процветать, и все будут участвовать в этом, и это принесет пользу всем, это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут процветать», — отметил Уиткофф, говоря о сотрудничестве между Россией, Украиной и Америкой. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

В Кремле готовы обсуждать предложения, которые привезет Стив Уиткофф

Уиткофф также подчеркнул значимость ресурсов и территорий РФ. «У России так много ресурсов, огромные территории», — поделился он, акцентируя заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве.