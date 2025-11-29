Посольство Российской Федерации в Лондоне заявило о грубом искажении газетой The Daily Telegraph высказываний президента РФ Владимира Путина о ситуации на Украине в угодном для британского официального издания ключе. Соответствующее заявление было распространено среди журналистов агентства ТАСС.

В дипломатическом представительстве отметили, что британским средствам массовой информации следует обеспечивать максимально точное цитирование заявлений российских официальных лиц, особенно когда речь идет о таких острых вопросах, как украинский кризис. Было указано, что отдельные издания, включая Telegraph, допустили серьезные искажения в освещении выступления президента Российской Федерации В.В. Путина во время его визита в Киргизию, фактически извратив его слова в выгодном для официальной позиции ключе. В частности, было отмечено, что издательство приписало российскому лидеру заявление о намерении России воевать до гибели последнего украинца.

В посольстве разъяснили, что фактический контекст выступления был совершенно иным: российский президент говорил о существовании на Западе двух подходов — одни считают необходимым скорейшее завершение конфликта в связи с тяжелым положением Украины, другие же призывают воевать до последнего украинца.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобное искажение слов высшего руководства России подливает масло в огонь и играет на руку тем западным силам, которые действительно стремятся к продолжению боевых действий до последнего украинца. В связи с этим посольство призвало британские СМИ обращаться к официальным источникам информации.

Публикация с заголовком, утверждающим, что Путин заявил о намерении России воевать до гибели последнего украинца, появилась в The Daily Telegraph 28 ноября. В действительности российский президент во время общения с журналистами в Бишкеке 27 ноября упомянул о позиции некоторых западных политиков, настаивающих на продолжении боевых действий "до последнего украинца".