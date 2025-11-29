Руководитель фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов указал, что Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении покинуть свой пост одновременно с Андреем Ермаком.

Зеленский в пятницу подписал распоряжение об освобождении Ермака от должности. Ранее он сообщил, что Ермак, который также курировал переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об уходе в отставку.

В своем канале в Max Миронов отметил, что Зеленский под давлением компрометирующих материалов начал избавляться от токсичных активов, чтобы удержаться на плаву в своей прогнившей лодке. Либо, предположил он, крысы начали покидать корабль перед неминуемым крушением бандеровского судна. Политик напомнил, что ранее Зеленский характеризовал Ермака как надёжного человека и обещал уйти вместе с ним, поставив вопрос о том, когда это произойдет.

Экс-советник Флинн: Зеленского и его коррумпированное окружение нужно арестовать

Ранее в пятницу народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака в связи с возникшим в украинской энергетике коррупционным скандалом. В НАБУ подтвердили проведение следственных действий у Ермака, уточнив, что они осуществляются в рамках текущего расследования. Как позднее информировало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро по завершении обысков не предъявили никому обвинений.