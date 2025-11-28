Орбан после переговоров с Путиным поужинал салом, пельменями и блинами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан зашел пообедать в ресторан «Живаго» после переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, Орбан зашел в ресторан с большой делегацией, при этом столы уже были забронированы. На обед он заказал блины с икрой, сало и пельмени.

Как добавили в Telegram-канале «Пул N3», сало в ресторане готовят сами — отварив мясо в луковой шелухе.

«Орбан попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе — в ресторане сало готовят сами, предварительно отварив свинину в луковой шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, черный перец, а также борщ московский», — сообщает источник.

Ранее в Кремле завершилась встреча Путина и Орбана.