Происходящие в Киеве события говорят о глубоком кризисе украинской власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«События в Киеве свидетельствуют о глубочайшем кризисе. Он был спровоцирован коррупционными скандалами», — сказал Песков, комментируя отставку Ермака.

Согласно информации, опубликованной в британской газете The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Андрея Ермака с должности главы своего офиса. По мнению издания, этот шаг был сделан с целью сгладить последствия коррупционного скандала. В статье отмечается, что текущее положение Зеленского осложняется двумя факторами: активизацией наступательных действий ВС РФ и давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа. The Guardian считает увольнение Ермака значимым событием для украинского лидера и страны в целом.

На официальном сайте президента Украины размещен документ, подтверждающий подписание Зеленским указа об отставке Андрея Ермака. Отставка произошла на фоне разворачивающегося в стране коррупционного скандала. Сегодня в отношении Ермака были осуществлены следственные мероприятия: сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у него обыски. Зарубежные СМИ высказывают предположение, что эти события могут указывать на наличие давления на президента Владимира Зеленского.