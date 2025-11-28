«Осталось 40 разбойников»: Дмитриев иронично высказался об отставке Ермака

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в пятницу, 28 ноября, иронично отреагировал на отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, назвав того «Али-Бабой».

© roscongress

— Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников, — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть свой пост после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обысками жилья. При этом чиновнику не стали предъявлять обвинений. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, следственные действия начались с фразы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины «Сезам, откройся!».

17 ноября Железняк сообщил, что Андрей Ермак может присутствовать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом «Али-Баба». По словам депутата, чиновник приказывал преследовать сотрудников украинских антикоррупционных структур, ведущих следствие по этому делу.