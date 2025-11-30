Путин пошутил про походы мужчины «налево»

Президент РФ Владимир Путин пошутил над фразой "идти налево", которая имеет другое, отличное от привычного значение в контексте культуры Киргизии. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Недавно Путин нанес госвизит в Киргизию совместно со странами - членами ОДКБ. Лидеров государств-участников повели по юртам, каждая из которых была обустроена в соответствии с традициями стран.

Путину рассказали, что в Киргизии фраза "иди налево" в адрес мужчины имеет другое значение - правая сторона юрты была женской, потому что там находились посуда и хозяйственные принадлежности, а левая - мужской.