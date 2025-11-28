Путин пошутил про продукты с ГМО

Президент России Владимир Путин пошутил про ГМО на встрече с молодыми учеными. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых Путин выслушал рассказ директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина о биотехнологиях агропромышленного комплекса. По словам директора института Анны Гнеуш, подобные технологии стали приоритетом в ее исследованиях.

«Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией? <...> Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?», — спросил ее Путин.

В свою очередь Гнеуш ответила, что ее институт работает только на качество.

