Путин назвал сферы, которые должны быть вне политики

Наука, искусство и спорт должны быть вне политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых он отметил, что не ожидал, что на мероприятии соберутся восемь тысяч человек из более чем 100 стран. Путин назвал это очень хорошим показателем того, что поставленные перед организацией конгресса цели были достигнуты.

«А главная цель заключалась не в том, чтобы преодолевать какие-то барьеры, связанные с внешними ограничениями. Она заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой, потому что наука так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей», — отметил президент РФ.

Путин добавил, что некоторые в мире пытаются «подзакрыть» сотрудничество в научной сфере. При этом, по его мнению, любые достижения стран все равно становится достоянием всего человечества.