Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что коррупционная власть «вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась».

«Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, крах режима Зеленского неизбежен.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны действительно есть проблемы с легитимностью лидера страны Владимира Зеленского, однако у всех есть желание вывести все в мирное русло.

На этой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий.