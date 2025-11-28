Медведев: Зеленскому уже не быть лицом, которое подпишет мирный договор

Владимиру Зеленскому уже не быть лицом, которое подпишет мирный договор, потому что коррупционная власть вокруг него посыпалась, уверен Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он ещё посидит в своём офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», — написал он в MAX.

28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

НАБУ в этот день объявило о проведении в рамках расследования обысков у Ермака. Как писал Bloomberg, возможный политический крах Ермака скажется не только на судьбе главы киевского режима, но и на ходе украинского конфликта.

