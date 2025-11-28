Песков раскрыл, когда у Москвы появится полная информация о плане США

Москва будет обладать информацией о согласованных пунктах мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине к моменту встречи президента России Владимира Путина с американской делегацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон информирует Москву о согласовании положений плана президента США Дональда Трампа.

«Поэтому к моменту встречи на следующей неделе Путина с той делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы», — добавил Песков.

По его словам, в настоящее время о мирном плане пишут много всего и в основном это не соответствует действительности. Также Песков подчеркнул, что на данном этапе Москва ведет переговоры по Украине только с США.