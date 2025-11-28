Путин лично проводил Орбана из Кремля

Президент России Владимир Путин лично проводил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из Кремля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Прощание политиков попало на запись камеры. На получившихся кадрах можно увидеть, как Путин проводит Орбана до автомобиля после завершения переговоров в Кремле. На прощание они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. После этого Орбан сел в подготовленный для него Aurus.

Встреча Путина и Орбана прошла в Сенатском дворце и длилась почти четыре часа. В процессе Орбан заявил, что Венгрия может предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.