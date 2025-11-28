Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы при взрыве СВУ в Красногорске

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему жителю Красногорска Глебу Бровару, который лишился пальцев в результате взрыва СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья, — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Глеба Бровара выписали из больницы днем 28 ноября. На выписку мальчика и его мать сопроводили врачи детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, где ребенок проходил лечение. Бровар помахал журналистам перебинтованными руками и сказал, что чувствует себя «бодро».

Бровар лишился пальцев 11 ноября — он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, после чего произошел взрыв. Школьника в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. В результате мальчик остался с одним мизинцем на правой руке.