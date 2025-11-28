Встреча Путина и Орбана в Кремле завершилась

Встреча российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москве завершилась, сообщает пресс-служба Кремля.

«Российско-венгерские переговоры завершились», — говорится в Telegram-канале.

Переговоры продлились около четырёх часов.

Орбан в пятницу, 28 ноября, прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по ситуации на Украине.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Орбана «голосом разума Европы».