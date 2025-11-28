Россия не вошла в совет Морской организации ООН

Минтранс: Россия не избрана в совет ИМО
Россия не была избрана в совет Международной морской организации ООН. Об этом сообщили в Минтрансе.
В ведомстве отметили, что за российскую кандидатуру проголосовали 87 из 169 государств.
«Наша страна набрала 87 голосов — более половины проголосовавших стран, это на семь голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году», — подчеркнули представители министерства.
Россия подавала заявку на членство в совете по категории «А» как государство, наиболее заинтересованное в морском судоходстве.
По этой категории было 11 претендентов при десяти доступных местах.
В Минтрансе также заявили, что голосование в ИМО получило «политический окрас» ещё в начале 2023 года.
