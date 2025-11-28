Россия не вошла в совет Морской организации ООН

Россия не была избрана в совет Международной морской организации ООН. Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что за российскую кандидатуру проголосовали 87 из 169 государств.

«Наша страна набрала 87 голосов — более половины проголосовавших стран, это на семь голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году», — подчеркнули представители министерства.

Россия подавала заявку на членство в совете по категории «А» как государство, наиболее заинтересованное в морском судоходстве.

По этой категории было 11 претендентов при десяти доступных местах.

В Минтрансе также заявили, что голосование в ИМО получило «политический окрас» ещё в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Россия намерена вырабатывать комплексный подход к рассмотрению выдвижения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост Генерального секретаря ООН.