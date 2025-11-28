Британскую газету обвинили в грубом искажении слов Путина

Британская газета The Daily Telegraph исказило слова президента России Владимира Путина об украинском конфликте. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Лондоне, слова его представителей передает ТАСС.

«Отдельные издания, в т. ч. "Телеграф", сообщая о выступлении президента Российской Федерации В. В. Путина в ходе его визита в Киргизию, допустили грубые искажения его высказываний. Фактически переврали его слова в выгодном для официоза ключе», — говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что газета неверно интерпретировала слова российского лидера об окончании военного конфликта с Украиной. В дипведомстве подчеркнули, что Путину приписали слова о том, что Россия будет продолжать военные действия, пока не исчезнет последний украинец.