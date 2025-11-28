О чем говорят в Госдуме сегодня: запрет вейпов и «яблоко раздора» в Европе

В Госдуме предложили запретить вейпы в России, обратили внимание на действия Европарламента и рассказали, что именно стало «яблоком раздора» в Европе. О чем еще говорили парламентарии 28 ноября — в материале «Рамблера».

Запрет вейпов

Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой о полном запрете продажи, распространения и оборота вейпов, включая жидкости и устройства к ним, для «защиты жизни и здоровья россиян». Соответствующие поправки направлены для рассмотрения в профильных рабочих группах, пишет РБК.

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова констатировала, что полумеры в вопросе вейпов в России «не работают».

«Решить проблему можно только полным запретом. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости», — пояснила она.

«Параллельная реальность» Европарламента

Решение Европарламента утвердить документ о непризнании Крыма и Донбасса является частью действий «партии войны», которая стремится сорвать процесс мирного урегулирования на Украине. А также показывает, что Брюссель «живет в параллельной реальности», заявил Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Европарламент может принимать разные бессмысленные документы, но объективное положение дел от этого не изменится — Крым и Донбасс останутся в составе России», — подчеркнул парламентарий.

«Яблоко раздора» в Европе

Замороженные российские активы стали «яблоком раздора» в Европе. Евросоюз предъявил Бельгии обвинения в манипуляциях с ними, стремясь передать деньги Украине. Об этом заявила News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Теоретически они могут воспользоваться российскими замороженными активами, но при этом Евросоюз помнит, что со стороны РФ будут приняты серьезные последствия для их финансовых организаций», — отметила она.

Сроки блокировки WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России в течение полугода, но это вряд ли окажет серьезное влияние на жителей страны. Такое мнение высказал News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, блокировка мессенджера обусловлена отказом его создателей от сотрудничества с РФ.

«Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», — уверен Свинцов.

Сокращенная пятница перед Днем матери

Идея сокращенного рабочего дня для женщин в преддверии Дня матери заслуживает внимания, но ее реализация приведет к дополнительным расходам. Об этом заявил News.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Не надо забывать, что День матери плавающий и привязан к последнему воскресенью ноября. Поэтому здесь нужно понимать, что должна быть иная механика в Трудовом кодексе, если формулировать эту идею», — подчеркнул Нилов.

Напомним, что указ о закреплении в России Дня матери был подписан 30 января 1998 года. Первый всероссийский День матери состоялся 29 ноября 1998 года, и с тех пор отмечается в последнее воскресенье ноября. Символом праздника считается незабудка.