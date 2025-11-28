Отказываясь идти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, Киев отрицает очевидное. Своим мнением с РИА Новости поделился депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор пребывает в выдуманной реальности.

«Зеленский много говорит о своей позиции, но все его слова держатся лишь на западной помощи, без которой он — пустое место», — сказал собеседник агентства.

Белик отметил, что сейчас у Зеленского есть шанс подписать договор о мире, чтобы сохранить людей и инфраструктуру ,а «игры в крутого парня» пора закончить, резюмировал он.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью американскому журналу The Atlantic, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины. По его словам, Украина готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».