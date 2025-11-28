Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака и высказался об их истинных мотивах.

Ранее к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи украинских антикоррупционных органов. Он лично подтвердил это, сообщив, что оказывает полное содействие следствию.

Парламентарий выразил мнение, что обыски у Ермака связаны со стремлением представителей западных стран сместить Владимира Зеленского с должности украинского президента.

Скорее всего, наниматели «террористической организации Украина» к пришли выводу о том, что с нее еще можно что-то получить, что она «закончится» не так быстро, поэтому есть смысл убрать Зеленского, чтобы там начала работу какая-нибудь другая экономико-политическая группировка. Если бы они считали, что Украина вот-вот закончится, то всего этого не затевали. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий допустил, что вслед за Ермаком с обысками придут к самому Зеленскому.

Стало известно, что грозит Ермаку после обысков

«Давление на Зеленского начали оказывать через так называемые антикоррупционные структуры, которые выстраивались на постсоветском пространстве по заказу «Соединенных государств Америки». С помощью этих структур они убирают тех, кто им неугоден. Так вот изначально давление на Зеленского начали оказывать в связи с тем, что он мешал мирному плану [президента США Дональда] Трампа, но в дальнейшем здесь появились и многие другие соображения. Полагаю, Трамп уже убедился в том, что его плану мешает не сам Зеленский, а представители Европейского союза, действующие и через Зеленского, и напрямую. Поэтому, думаю, теперь через эти органы на него давит не сам Трампа, а различные группировки, заинтересованные в коммерческой стороне дела. То есть заинтересованные в наличии возможности еще пограбить на Украине, но при этом класть деньги уже в свой карман», - отметил депутат.

Ранее опрос показал, что отставку Ермака с должности главы офиса Зеленского поддерживают 70% украинцев.