В России заявили об изменениях условий мирного соглашения по Украине

Условия мирного соглашения по Украине ежедневно меняются не в пользу Киева. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

По словам парламентария, вопрос по урегулированию конфликта решается не в Вашингтоне или Брюсселе, а в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом он акцентировал внимание на том, что позиция России не менялась с февраля 2022 года.

«Как все это будет прописано в будущих соглашениях по урегулированию конфликта, с моей точки зрения, определяется не столько в Вашингтоне, в Брюсселе, в Киеве или даже в Москве — это все определяется на линии боевого соприкосновения (...) И каждый день содержание будущих мирных соглашений меняется не в лучшую для Украины сторону», — обозначил Косачев.

Сенатор добавил, что в США понимают, что результаты на фронте повлияют на содержание мирного соглашения, но европейские страны по-прежнему «отчаянным образом пытаются удержать Украину в состоянии войны с Россией».

Россия получила новую версию мирного плана от США

Ранее в Кремле сообщили о получении новой версии мирного плана от США. Параметры были оформлены в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.