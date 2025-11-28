В Кремле рассказали, как коррупционный скандал повлияет на политику Украины

Коррупционный скандал на Украине, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, грозит Киеву серьёзными потрясениями, последствия которых сейчас сложно предугадать. Свой комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.

Комментируя новости о проведении обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Дмитрий Песков отметил, что разразившийся скандал оказывает дестабилизирующее влияние на всю политическую систему страны.

«Какие будут последствия - очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать», — заявил официальный представитель Кремля.

Поводом для такой оценки послужила информация от украинского депутата Ярослава Железняка, который сообщил в пятницу о проведении НАБУ и САП обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Следственные действия связаны с расследованием коррупционного скандала в энергетической отрасли.