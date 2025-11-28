В Госдуме назвали Каллас «больной женщиной»

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «больной женщиной». Об этом сообщает News.ru.

Ранее Каллас заявила, что для прекращения украинского конфликта потребовалось бы ограничить численность ВС РФ и российский военный бюджет. Каллас обвинила Россию в «нападении на 19 стран за сто лет», призвала ввести больше санкций против России и увеличить финансирование Украины.

«Очень трудно комментировать заявления больной женщины. <…> Она несет очередную чушь. Я много раз говорил, что ей надо срочно обращаться к врачу», - так Чепа прокомментировал заявления Каллас.

"Повергли в шок наших граждан": Захарова о словах Каллас о России

Депутат добавил, что ему жаль европейских избирателей и налогоплательщиков, от имени которых выступают «такие идиоты».