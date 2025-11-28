В Госдуме назвали Каллас «больной женщиной»

Мария Иванова

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «больной женщиной». Об этом сообщает News.ru.

В Госдуме назвали Каллас «больной женщиной»
© Global Look Press

Ранее Каллас заявила, что для прекращения украинского конфликта потребовалось бы ограничить численность ВС РФ и российский военный бюджет. Каллас обвинила Россию в «нападении на 19 стран за сто лет», призвала ввести больше санкций против России и увеличить финансирование Украины.

«Очень трудно комментировать заявления больной женщины. <…> Она несет очередную чушь. Я много раз говорил, что ей надо срочно обращаться к врачу», - так Чепа прокомментировал заявления Каллас.

"Повергли в шок наших граждан": Захарова о словах Каллас о России

Депутат добавил, что ему жаль европейских избирателей и налогоплательщиков, от имени которых выступают «такие идиоты».

промо изображение