Вероятность военного переворота на Украине оценили

В любой стране, которая терпит поражение на поле боя, есть вероятность военного переворота для свержения действующей власти, сказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас на Украине готовится военный переворот для свержения президента страны Владимира Зеленского.

«В отличие от Макгрегора я не располагаю какими-либо данными на этот счет, но, по моим представлениям, все-таки украинские военные, учитывая огромную зависимость по поставкам, по информации и так далее от США, вряд ли это будут делать без отмашки из Вашингтона, а отмашка из Вашингтона может быть, а может не быть», — высказался политолог.

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что утечка информации со стороны Макгрегора является намеком для украинской власти, что ей стоит более лояльно прислушиваться к тем предложениям по мирному урегулированию, которые выдвигает руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом.

«В конце концов я не исключаю, что давление на Зеленского идет по нескольким направлениям. Первое — это НАБУ, которое опять сейчас, насколько я вижу, настолько оживилось, что даже обыски у самого [главы офиса президента Андрея] Ермака проводит. С другой стороны, ему намекают, что если ты и дальше все равно будешь сопротивляться нашим пунктам, которые мы объявляем, то военным это может не понравиться», — поделился Жарихин.

Ранее стало известно, что следователи НАБУ и САП пришли с обыском к Андрею Ермаку. Он лично подтвердил информацию, указав, что «никаких препятствий у следователей нет».

До этого американский экономист Джеффри Сакс обвинил США в госперевороте на Украине. Он напомнил, что в феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали госпереворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.