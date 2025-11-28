Путин рассказал об откровенном общении с Орбаном

Президент России Владимир Путин заявил, что может откровенно обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном все вопросы и искать решения любых проблем. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас [с премьером-министром Орбаном] сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. И это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил позицию Орбана по конфликту на Украине, назвав ее «взвешенной».