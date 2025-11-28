В Кремле началась встреча Путина и Орбана

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Путин поприветствовал премьера Венгрии и в ходе встречи отметил, что отношения двух сегодня основаны на прагматичном подходе к развитию двусторонних связей.

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогие коллеги, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве, я очень рад вас видеть», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Орбан в пятницу, 28 ноября, прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.